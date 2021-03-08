Вакцинация в Украине: прививку получили почти 18 тыс. граждан

За все время вакцинации Донецкая область лидирует.

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За прошедший день на территории Украины вакцину от пневмонии нового типа получили уже 910 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УРА-Информ.

Также известно, что с начала кампании вакцинации в Украине было привито 17947 человек.

Самое большое количество вакцинированных граждан страны наблюдается в Донецкой области. За последние сутки было поставлено 240 прививок. Также за все время вакцинации Донецкая область лидирует. Всего было поставлено 2180 прививок. При этом, наименьшее число вакцинированных за весь период в Закарпатской области. Было поставлено всего 324 прививки.

Ранее сообщалось, что на территории Украины на вакцинацию от коронавирусной инфекции записались уже более 127 тысяч граждан государства.