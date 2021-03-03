РФ больше не получит помощи, кредитов и гарантий: США ввели санкции

В Вашингтоне прекращают любую финансовую или политическую помощь России
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки обнародовало список граждан Российской Федерации, в отношении которых ввели санкции из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом пишет УРА-Информ.
В санкционной список были включены:
- первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко,
- начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин,
- директор ФСБ Александр Бортников,
- заместитель министра обороны Алексей Криворучко,
- заместитель министра обороны Павел Попов,
- генпрокурор Игорь Краснов,
- глава ФСИН Александр Калашников.
Также американский Минфин ввел санкции и против ряда организаций:
- 27-й научный центр Минобороны РФ,
- 33-й центральный НИИ Минобороны РФ,
- НИИ органической химии и технологии.
Сообщается, что компании с химическим производством, которые попали под американские санкции, могут быть напрямую связаны с отравлением Навального.
При этом, США также отказывают Российской Федерации в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи. Также известно, что в Вашингтоне прекращают любую финансовую или политическую помощь России. Исключение — срочная гуманитарная помощь.
Ранее сообщалось, что постоянные представители Европейского Союза одобрили санкции в отношении Российской Федерации.