РФ больше не получит помощи, кредитов и гарантий: США ввели санкции

В Вашингтоне прекращают любую финансовую или политическую помощь России

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Министерство финансов Соединенных Штатов Америки обнародовало список граждан Российской Федерации, в отношении которых ввели санкции из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом пишет УРА-Информ.

В санкционной список были включены:

первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, заместитель министра обороны Павел Попов, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

Также американский Минфин ввел санкции и против ряда организаций:

27-й научный центр Минобороны РФ, 33-й центральный НИИ Минобороны РФ, НИИ органической химии и технологии.

Сообщается, что компании с химическим производством, которые попали под американские санкции, могут быть напрямую связаны с отравлением Навального.

При этом, США также отказывают Российской Федерации в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи. Также известно, что в Вашингтоне прекращают любую финансовую или политическую помощь России. Исключение — срочная гуманитарная помощь.

Ранее сообщалось, что постоянные представители Европейского Союза одобрили санкции в отношении Российской Федерации.