Общество

Атака кота вынудила пилота совершить вынужденную посадку

Странный случай произошел через полчаса после того, как самолет Tarco Aviation в направлении столицы Катара Дохи вылетел из Хартума

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Пилот суданской авиакомпании Tarco Aviation во время полета подвергся нападению кошки и вернул самолет в аэропорт Хартума.

Инцидент произошел на прошлой неделе, через полчаса после того, как самолет Tarco Aviation в направлении столицы Катара Дохи вылетел из Хартума. По данным местной прессы, кот появился в кабине пилота и напал на пилота, вынудив его вернуться в аэропорт столицы Судана, пишет УРА-Информ.

Проведенное авиакомпанией расследование показало, что кошка, вероятно, попала в самолет во время чистки или технического обслуживания машины в ангаре.

В СМИ не было информации о состоянии пилота и количестве пассажиров на борту самолета. Также не сообщили, что случилось с кошкой и есть ли у животного хозяин.

Ранее мы сообщали, что в США собака спасла осиротевшего медвежонка от холодной смерти. Были даже опубликованы фотографии и видео с места очень положительного момента.

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