Общество

Врач рассказал главную проблему с вакцинацией в Украине: что нужно знать

Есть настолько моментов с вакцинацией

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Несколько дней назад в Украине началась вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент темпы вакцинации не самые лучшие, если посмотреть на ситуацию в других странах.

Врач-иммунолог Андрей Волянский отметил несколько важных моментов при вакцинации от коронавируса в Украине. В первую очередь он отметил, что вакцины Украина получила очень мало. Второй момент, на который обратил внимание специалист, в инструкции к вакцине есть непонятная фраза: на лицах старше 60 лет не были проведены исследования эффективности и безопасности, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Андрей Волянский также отметил, что большое количество медицинских сотрудников просто отказывается от прививки.

«Главная проблема — это чисто организационные мероприятия. Вакцина не была вовремя закуплена. Почему в Польше 100 млн доз и у них нет вопроса, де взять вакцину, а мы вынуждены довольствоваться вакциной для нищих стран? Мы ждем 100 тысяч вакцин от Pfizer, это капля в море», — заявил он. 

Ранее мы сообщали, что в Украине произошел резкий скачок заболеваемости на ковид.

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