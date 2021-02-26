Над Украиной нависла угроза нападения РФ через Беларусь, — разведка Эстонии

Нападение войск РФ на Украину и страны Балтии через Беларусь становиться реальным, а не потенциальным

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Служба внешней разведки Эстонии обнародовала годовой отчет. В нем сказано о том, что вероятность нападения российской армии на украинские территории и страны Балтии через РБ значительно возросла. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Радыё Свабода«, которое сослалось на руководителя разведки Мика Марана.

«Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане. Пока мы не видим, что Россия хочет как-то рекламировать свою деятельность. Сейчас народ Республики Беларусь ни в коем случае не против России, и целью Кремля, конечно, есть поддержка этой ситуации. Однако чем дольше Кремль поддерживает Лукашенко во власти, тем больше понимания того, что Россия стоит за ним» — отметил Мик Маран.

Также отмечается, что из-за протестов и политического кризиса, который начался в 2020 РБ стала военным округом Российской Федерации. В данный момент своего рода «белорусский военный округ» представляет непосредственную угрозу для своих ближайших соседей с НАТО.

В разведке Эстонии утверждают, что нападение войск РФ на Украину и страны Балтии через Беларусь становиться реальным, а не потенциальным.

«Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимым буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО в коридор Сувалки, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и налаживания наземной связи с Калининградской областью России «, — отмечают в эстонской разведке.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова командующего Военно-морских сил Украины глупостью, и что Украина в очередной раз использует «Антироссийскую» пропаганду в своих целях.