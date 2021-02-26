Общество

В ЕС только с паспортом о вакцинации: новые требования для украинцев

В ОП уже обсуждают варианты с паспортом вакцинации

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Несмотря на то, что во всем мире, в том числе Европейском Союзе и Украине продолжается пандемия коронавирусной инфекции, многие хотят снова посетить Европу в качестве туриста. Ведь ровно год, как ЕС закрыл свои границы для обычных украинцев, которые раньше могли с безвизом свободно путешествовать по Старому континенту.

На данный момент неизвестно, когда украинцы снова смогут свободно путешествовать по Европе, но практически наверняка, для того, чтобы пересечь границу с ЕС необходимо будет показать паспорт вакцинации, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«В Офисе Президента обсуждают формат паспортов вакцинации, которые признают в Европе. Безвиз перестал действовать с момента начала эпидемии COVID-19 и для украинцев нет временного промежутка когда он будет восстановлен. Уже точно известно, что въезд в страны Европы станет возможен только по новым паспортам вакцинации, которые на данный момент только вводят на Западе», — пишет паблик.

На данный момент точно неизвестно, когда такой паспорт могут запустить в Украине.

Ранее мы сообщали о резком скачке заболеваемости в Украине.

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