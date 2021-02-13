Общество

Венедиктова завила об отмене допроса Сытника

В ближайшем будущем Венедиктова планирует более подробно рассказать о результатах своей поездки в Брюссель

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На 15 февраля был запланирован допрос директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и начальника подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского. Однако, по решению генерального прокурора — Ирины Венедиктовой, его не будет. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«Допрос Сытника и Калужинского отменяется», – написала она.

Стоит отметить, что Венедиктова ничего не сказала об отмене допроса главного детектива по делу Татарова Руслана Габриеляна. Ранее его тоже вызвали в Офис генерального прокурора Украины.

Венедиктова отметила, что в ближайшем будущем уже планирует рассказать о результатах своей поездки в Брюссель.

Ранее сообщалось, что Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которые были назначены после отстранения от дела Укрбуда Специальной антикоррупционной прокуратуры, отозвали ходатайство об избрании меры наказания для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. 

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