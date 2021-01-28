Политика

Кремль поднимает невиданные ресурсы силовиков из-за митингов — эксперт

Новые акции запланированы на 31 января

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Тяжело спрогнозировать то, сколько человек соберут сторонники оппозиционера Алексея Навального в его поддержку на следующем митинге, который запланирован на 31 января. Такое мнение заявил российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

Он отметил, что на данный момент даже сами организаторы не знают будут ли митинги массовыми в это воскресенье. Экспер предполагает, что такое большое количество людей было неожиданностью для самих участников акции, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Силовики привлекли колоссальные, невиданные ранее ресурсы к акции 23 января. Я думаю, к акции 31 января эти ресурсы будут увеличены до максимально возможных физических. Поэтому я бы не стал ничего предполагать, потому что ситуация может меняться и уточняться буквально до последнего часа перед началом протестов», — заявил Лев Шлосберг.

Он также добавил, что Кремль смотрит не только на ситуацию с акциями в Москве, но и по всей стране, ведь в других больших городах акции были еще более масштабными, чем в столице.

Ранее мы сообщали, что Навальный может присоединиться к Крымской платформе.

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