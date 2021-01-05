Политика

Теперь и для меня Зеленский — все — Гордон

Журналист поставил крест на главе государства

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Похоже, что известный журналист Дмитрий Гордон окончательно разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском. Это можно предположить по последних высказываниях журналиста, который ранее поддерживал Зеленского.

Телеведущий отметил, что на возможность действующего главы государства провести реформы и вывести Украину на новый уровень можно смело ставить крест. Такие слова высказал журналист в интервью радиоведущему Максиму Бахматову.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Гордон вспомнил, что еще весной прошлого года известный эксперт и аналитик Андрей Илларионов заявлял о том, что Зеленского не получится показать хорошие достижения во время своего президентского срока. В тот момент Гордон не был согласен с экспертом, но сейчас считает, что у Зеленского ничего не получится.

Илларионова тогда отмечал, что все основные реформы необходимо проводить быстро.

«Теперь и я вслед за Илларионовым говорю, что Зеленский все», — заявил Гордон.

Ранее Гордон заявлял, что Зеленский хороший человек, но у него ничего не получается.

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