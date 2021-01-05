Политика

Гордон назвал главную причину, почему у Зеленского ничего не получается

Журналист считает, что Зеленский должен был окружить себя сильными специалистами

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Президент Украины Владимир Зеленский является хорошим человеком, но у него есть однако проблема. Такое мнение выразил известны украинский журналист Дмитрий Гордон.

Журналист отмечает, что Владимир Зеленский не сумел окружить себя сильными людьми, которые могли бы реально изменить картину в Украину. Также Гордон заявил, что у Зеленского многое не получается на должности президента Украины. Среди важных моментов журналист отметил, что Зеленский не сумел провести ряд важных реформ, среди которых и судебная.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я думаю, что по каким-то причинам президент боится людей, которые сильнее его. Боится приближать их к себе. Поэтому назначает на должности людей слабее себя и непрофессиональных, не на все должности, конечно. А надо окружать себя сильными, надо тянуться к сильным и ты тогда станешь сильнее. А когда ты окружен слабыми людьми, то они тебя заводят в болото, ты становишься слабее», — заявил журналист.

Ранее Гордон заявлял, что Гордон раскрыл тайный план Путина по Донбассу.

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