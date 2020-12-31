Общество Политика

Обвинения против Татарова развалилось: Венедиктова прикрыла чиновника

Прокуроры ОГП добавили, что у них не было достаточно времени для изучения материалов по делу Татарова в полной мере

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Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которые были назначены после отстранения от дела Укрбуда Специальной антикоррупционной прокуратуры, отозвали ходатайство об избрании меры наказания для заместителя главы Офиса президента ОлегаТатарова. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде, передает УРА-Информ.

«Мы не можем утверждать, что подозрение (Татарову) было обоснованным», – заявил представитель стороны обвинения Андрей Грицан.

Также прокуроры ОГП добавили, что у них не было достаточно времени для изучения материалов по делу Татарова в полной мере после того, как дело передали СБУ.

Защита Татарова, в свою очередь, поддержала позицию прокуроров.

Помимо этого, судья ВАКС Тимур Хамзин удовлетворил ходатайство прокурора ОГП. Также стоит отметить, что прошение об избрании меры пресечения заместителю главы ОП вернули стороне обвинения.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро приняло решение открыть уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, которое было открыто из-за подозрения о взяточничестве.

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