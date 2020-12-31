Коломойский снова в центре скандала: Минюст США выдвинул олигарху новые обвинения

Иск по данному делу был подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида
Министерство юстиции США обвинило известного украинского олигарха Игоря Коломойского, а также его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки офисного здания, которое находится в Кливленде, штат Огайо.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минюста США, передает УРА-Информ.
Иск по данному делу был подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида. Это произошло в среду, 30 декабря. Стоит отметить, что именно в этом штате находятся фирмы, через которые было куплено здание.
Правительство США считает, что 22-этажное офисное здание было совместно приобретено олигархом Коломойским, Боголюбовым и рядом других частных лиц в 2008 году.
Для данной транзакции были использованы средства, которые Коломойский и Боголюбов путем мошенничества получили из ПриватБанка, по версии Минюста США. Часть этих средств они якобы перевели в Соединенные Штаты Америки через сеть фиктивных фирм.
Ранее сообщалось, что народные депутаты Украины, которые входят во фракцию «Слуга народа» и партию «За будущее» получили бесплатные помещения в бизнес-центре Millenium. Стоит отметить, что его нередко связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским. До этого в бизнес-центре находился и офис самого Коломойского.Данные помещения «слуги» используют в качестве общественных приемных.