НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

Причиной этому стало решение генпрокурора Ирины Венедиктовой изменить группу прокуроров, которые вели дело Татарова

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Национальное антикоррупционное бюро приняло решение открыть уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, которое было открыто из-за подозрения о взяточничестве.

Об этом исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук заявил в эфире «Громадське», передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что производство было открыто третьего декабря 2020 года. Причиной этому стало решение генпрокурора Ирины Венедиктовой изменить группу прокуроров, которые вели дело Татарова. Венедиктова приняла такое решение первого декабря. Это было как раз перед тем, как Татарову планировали сообщить о подозрении во взяточничестве. Из-за таких действий новая группа прокуроров начала изучать дело. Отмечается, что о подозрении сообщили уже 18 декабря.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заменила прокуроров в деле заместителя председателя Офиса президента украинского государства Олега Татарова. Она использовала основание, которое не предусмотрено в украинском законодательстве. Венедиктова отметила, что замена прокуроров произошла «в связи с исключительной сложностью производства».