Политика

Кернес был выдающимся мэром — Гордон

Виктор

Журналист отметил, что Харьков развивается лучше, чем Киев

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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился мнением о своих отношениях с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который умер несколько дней назад в Германии от последствий коронавирусной инфекции.

Гордон считает, что Кернес был отличным мэром для Харькова и сумел сделать много полезных вещей для города.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я считаю, что Геннадий Кернес был выдающимся мэром. Харькову повезло с мэром. Он очень много сделал для города, только слепой мог этого не видеть, и неслучайно харьковчане так любили Кернеса. Это была неподдельная любовь. Он смог привести Харьков в порядок, город был очень запущенный», — заявил Гордон.

Журналист считает Харьков – уникальным городом. При этом он добавил, что Харьков развивается лучше Киева и других украинских городов, в чем и заслуга Кернеса.

Также, по мнению Гордона, правильным является то, что местные жители хотят назвать в честь Кернеса проспект, поставить ему памятник, назвать станцию метро.

Ранее мы сообщали, как будет проходить прощание с Кернесом.

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Виктор

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