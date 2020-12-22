Будет как в Мавзолее: стало известно, как в Харькове будут прощаться с Кернесом

Прощание с Кернесом состоится в театре 23 декабря.

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Стали известны некоторые подробности прощальной церемонии с мэром Харькова Геннардием Кернесом, которая состоится в Харькове, завтра, 23 декабря.

Генеральный директор-художественный руководитель театра Олег Орищенко рассказал, что церемония состоится в театре оперы и балета. Он отметил, что весь процесс будет напоминать ситуацию в Мавзолее.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«Движение очереди будет как в Мавзолее (…) Люди будут заходить в помещение и проходить мимо гроба. Очередь будет в постоянном движении, но останавливаться возле гроба будет разрешено. Могу добавить, что при жизни Геннадий Адольфович бывал практически на всех мероприятиях, которые город проводил у нас», – сказал Орищенко.

Он также отметил, что театр является оптимальным местом для такой церемонии, ведь может принять большое количество людей и расположен в центре города.

Также Олег Орищенко заявил, что все посетители церемонии прощания с Кернесом должны будут придерживаться социальной дистанции, также всем будут выдаваться защитные маски и будут расположены антисептики.

Ранее мы сообщали, что вчера в Харьков доставили тело Кернеса.