Политика

В интернет «слили» важные данные по Украине: у Зеленского раскрыли, кто может появиться в регионах

Стало известно, что ситуация на территории Украинского государства может поменяться резко в любой момент. Хотя многие в данный момент ожидают эскалации на Донбассе, инсайдер из Офиса Президента сообщил, что угроза также может актуализироваться и внутренняя.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», сославшийся на своего инсайдера у Зеленского, передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что им была получена информация о возможной особой активизации в определенных регионах государства. Речь идет о так называемых «зеленых человечках», которые в свое время поспособствовали захвату АР Крым. В данный момент не исключается, что в некоторых областях подобный сценарий уже скоро может повториться.

«Офис Президента в постоянном режиме проводит совещания. В данный момент затрагивают тему военного кейса. Функционеры знают, что в ночь было большое кол-во обстрелов, а также боевых столкновениях. Источники и из Кремля, и из ОП говорят, что стороны готовятся. Однако не было указано, к чему именно. С нашей стороны предполагаем, что имеется ввиду наступление», — заключил телеграм-канал.

Напомним, РФ может реализовать наихудший сценарий уже на следующей неделе.

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