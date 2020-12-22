Совет по содействию малому предпринимательству: Зеленский подписал указ

Совет будет работать как совещательный орган в Офисе Президента на регулярной основе

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Шестой глава Украины Владимир Зеленский создал совет по вопросам содействия развитию малого бизнеса во главе с новым заместителем руководителя Офиса президента Украины Юлией Свириденко. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на указ №582 от 22 декабря.

Новый совет будет создан как консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

Отмечается, что Свириденко было поручено до конца текущей недели внести определенные предложения по составу самого совета.

Стоит отметить, что сегодня в ОПУ состоялось первое заседание нового совета при президенте Украины.

В Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, как отметила Свириденко. Им важно быть услышанными для решения их проблем.

«Совет будет работать как совещательный орган в Офисе Президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанят», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что скорая помощь имеет возможность быстрее добраться к больным. Все это возможно благодаря строительству дорог, деньги на которое были взяты из ковидного фонда.