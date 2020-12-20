Строительство дорог во время пандемии: Зеленский объяснил ситуацию

Скорая помощь имеет возможность быстрее добраться к больным. Все это возможно благодаря строительству дорог, деньги на которое были взяты из ковидного фонда. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NYT, передает УРА-Информ. Также президент отметил, что в его адрес сейчас звучит много обвинений по данному поводу. «Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться к […]

Время чтения: 43 Секунд

Скорая помощь имеет возможность быстрее добраться к больным. Все это возможно благодаря строительству дорог, деньги на которое были взяты из ковидного фонда. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NYT, передает УРА-Информ.

Также президент отметил, что в его адрес сейчас звучит много обвинений по данному поводу.

«Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться к больным быстро. Наши пожарные машины начали доезжать быстрее»-добавил глава государства.

Также он отметил, что благодаря этому скорая может добраться в разы быстрее, за считанные минуты.

«Мы видим, что инфраструктура важна… Мы уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году… Я считаю это правильным шагом. Скажу честно, я этим очень горжусь» — добавил шестой гарант Конституции.

Ранее сообщалось, что президент государства Владимир Зеленский считает, что партия «Слуга народа» в теории может сотрудничать с партией бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» для принятия «хороших инициатив».