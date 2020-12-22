Итальянский врач о новом типе коронавируса — это какофония

Маттео Бассетти считает, что вокруг нового типа вируса слишком много суеты

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Итальянский специалист по инфекционным заболеваниям профессор Маттео Бассетти из Генуи призывает к спокойствию в связи с обнаружением нового варианта коронавируса в Великобритании. По его мнению, вокруг него «слишком много суеты».

«Давайте будем спокойными. Мы сталкиваемся не с новым вирусом, а с тем же самым, слегка мутировавшим и, возможно, более распространяющимся. Вакцины также работают против этого штамма. Слишком много суеты, слишком много. Это какофония, которую нельзя слушать», — заявил врач.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.

Он подчеркнул, что так называемые английский штамм вируса или другие подобные мутации, по всей вероятности, уже циркулируют во многих других странах. Врач напомнил, что первый случай заражения в Италии этим новым вариантом SARS-CoV-2 был подтвержден в воскресенье.

«Таким образом, приостановка полетов в/из Великобритании выглядит аналогичным шагом, который был предпринят зимой для Китая», — сказал эксперт, имея в виду приостановку авиасообщения с этой страной в январе.

Ранее мы сообщали, что новый тип вируса также был обнаружен и в Украине.