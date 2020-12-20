Общество Политика

ЕС проведет срочное заседание в связи с появлением нового штамма коронавируса

Наталия

В ВОЗ призвали страны ЕС и всего мира усилить ограничительные меры и положить все возможные силы на борьбу с коронавирусом. Это случилось из-за появления в Британии и ряде других стран мутаций новой болезни. Об этом сообщает AFP в Twitter, передает УРА-Информ. ВОЗ имеет информацию, что не только в Британии вирус мутировал. Официально уже зарегистрировано 11 […]

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В ВОЗ призвали страны ЕС и всего мира усилить ограничительные меры и положить все возможные силы на борьбу с коронавирусом. Это случилось из-за появления в Британии и ряде других стран мутаций новой болезни. Об этом сообщает AFP в Twitter, передает УРА-Информ.

ВОЗ имеет информацию, что не только в Британии вирус мутировал. Официально уже зарегистрировано 11 случаев инфицирования новым вариантом коронавируса. Из них – девять в Дании. По одному случаю зафиксировали в Нидерландах и Австралии.

«По всей Европе, где наблюдается интенсивное распространение, странам необходимо удвоить свои усилия по контролю и предотвращению», – подчеркнул пресс-секретарь европейского представительства ВОЗ.

Из-за новых событий, председательство ФРГ в Совете Евросоюза созывает на грядущий понедельник экстренное совещание антикризисного механизма IPCR. На нем обсудят как действовать в сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство потеряло приоритетные места в получении вакцины от коронавируса нового поколения. 

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Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
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