Рада рассмотрит два законопроекта КСУ, — Разумков

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в 2021 году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса должна наработать два законопроекта, которые регулируют деятельность Конституционного суда Украины. Об этом он заявил в интервью на ТК «Прямой», сообщает УРА-Информ. Он отметил, что в правительстве наработают проект, который будет регламентировать работу КСУ. «Вопрос, вероятно, будет заключаться в […]

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в 2021 году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса должна наработать два законопроекта, которые регулируют деятельность Конституционного суда Украины. Об этом он заявил в интервью на ТК «Прямой», сообщает УРА-Информ.

Он отметил, что в правительстве наработают проект, который будет регламентировать работу КСУ.

«Вопрос, вероятно, будет заключаться в том, что надо будет иметь закон о регламенте работы Конституционного Суда. Верховная Рада также работает по регламенту. Это — закон, его не стоит нарушать. Это нормально и правильно», -подчеркнул Дмитрий Разумков.

Помимо этого, глава ВР подчеркнул необходимость изменить механизм принятия решений Конституционным судом Украины.

«Далее параллельно есть законопроект в Комитете правовой политики, на мой взгляд, абсолютно правильный, я надеюсь, он будет поддержан коллегами. Это законопроект авторства Совгир Ольги Владимировны, многие народные депутаты под ним подписались, — он делает так, что решение КСУ могут приниматься двумя третями (голосов судей)», — добавил Разумков.

Стоит отметить, что Совет также принимает изменения в Конституцию Украины при наличии двух третей голосов.

«Почему двумя третями? Потому что Верховная Рада, когда принимает решение об изменениях в Конституцию, она должна иметь 300 голосов, что является двумя третями от всего состава Верховной Рады Украины», — сказал спикер ВР.

Дмитрий Разумков является подписантом этого законопроекта. Политик также надеется, что данный законопроект будет поддержан его коллегами.

Ранее стало известно, что в Офисе президента Украины было проведено совещание с представителями малого бизнеса по созданию координационного совета. В его обязанности будет входить разработка законадательных изменений для комплексного решения проблем малого и микробизнеса.