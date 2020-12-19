Рейтинг ФИФА: женская сборная Украины догнала мужскую

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских спортивных сборных. В нем команда из Украины занимает 24-ю позицию. Об этом пишет УРА-Информ. Стоит отметить, что среди представителей УЕФА Украина занимает 16 место. Также известно, что украинская женская сборная поднялась на две ступеньки в рейтинге после его обновления. За это время команда из Украины сыграла […]

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Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских спортивных сборных. В нем команда из Украины занимает 24-ю позицию. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что среди представителей УЕФА Украина занимает 16 место.

Также известно, что украинская женская сборная поднялась на две ступеньки в рейтинге после его обновления. За это время команда из Украины сыграла пять матчей квалификационного турнира Евро-2022. Во всех матчах победила сборная Украины.

В первую тройку лидеров, как и прежде, входит США, Германия, а также Франция.

Ранее сообщалось, что Российской Федерации запретили выступать на международных спортивных соревнованиях на протяжении следующих пары лет. Также отмечается, что спортсмены из России не смогут принять участие под своим флагом на летних, а также зимних Олимпийских играх в Токио и Пекине в 2021 и 2022 годах.