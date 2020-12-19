Представителей ФОПов пригласили к Зеленскому: о чем шла речь

В Офисе президента Украины было проведено совещание с представителями малого бизнеса по созданию координационного совета. В его обязанности будет входить разработка законадательных изменений для комплексного решения проблем малого и микробизнеса. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу главы государства. По словам руководителя ОПУ Андрея Ермака, созданный координационный совет станет площадкой для дискуссий для выработки решений […]

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В Офисе президента Украины было проведено совещание с представителями малого бизнеса по созданию координационного совета. В его обязанности будет входить разработка законадательных изменений для комплексного решения проблем малого и микробизнеса. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам руководителя ОПУ Андрея Ермака, созданный координационный совет станет площадкой для дискуссий для выработки решений проблем малого и микробизнеса.

Также представитель ОП Ермак отметил, что не всегда украинские предприниматели имеют достаточное количество информации о том, что происходит в государстве, а также решениях, которые принимают правительство и парламент. Так, одной из главных задач совета ставит донесение информации до бизнеса в понятной форме.

Украинское правительство, как отметил Ермак, уже осуществило ряд мер, которые должны помочь малому и микробизнесу пройти карантинные ограничения в начале следующего года.

В новосозданный орган при президенте Украины будут входить представители микробизнеса из каждого региона страны. Также в него войдут и представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и ОП. Они приняли участие в совещании, которое прошло сегодня. Встреча проводилась по видео связи.

Ранее сообщалось, что уже более 33 000 граждан Украины успешно подали свои заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФЛП, а также наемным работникам.