Политика

Выборы в Грузии: депутаты из партии Саакашвили слагают мандаты

Наталия

Депутаты партии бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» подали заявления о прекращении действия своих мандатов из-за того, что они не признают результаты прошедших выборов в Грузии и не планируют входить в парламент. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Грузия Онлайн. Всего партии Михаила Саакашвили принадлежит36 мандатов. Член партии Леван Бежашвили сказал, что их избиратели требуют […]

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Депутаты партии бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» подали заявления о прекращении действия своих мандатов из-за того, что они не признают результаты прошедших выборов в Грузии и не планируют входить в парламент. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Грузия Онлайн.

Всего партии Михаила Саакашвили принадлежит36 мандатов.

Член партии Леван Бежашвили сказал, что их избиратели требуют не входить «в сфальсифицированный и однопартийный парламент Бидзины Иванишвили (лидер правящей партии Грузинская мечта, – ред.)».

«Поэтому мы единодушно, практически все из нашего блока внесли сегодня заявления, и ожидаем соответствующего решения от большинства, что они прекратят наши полномочия и останутся в однопартийном парламенте, или разрешат этот политический кризис, созданный их же деятельностью, путем политического соглашения», –подчеркнул Бежашвили.

Также он считает, что давление граждан заставит местное правительство назначить внеочередные выборы.

«В любом случае парламент продолжит нормальную деятельность», – отметил зампред парламентского комитета по процедурным вопросам Гурам Мачарашвили

Ранее стало известно, что после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса появилось много вопросов о том, что будет дальше и кто станет главой города. Будут ли новые выборы городского главы? На данный момент обязанности харьковского мэра будет временно исполнять секретарь Игорь Терехов. 

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Наталия

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