Кто вместо Кернеса: кто теперь возглавит Харьков и будут ли новые выборы

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса появилось много вопросов о том, что будет дальше и кто станет главой города. Будут ли новые выборы городского главы? На данный момент обязанности харьковского мэра будет временно исполнять секретарь Игорь Терехов. В «Опоре» заявляют, что по закону должны состояться новые выборы, однако на практике происходит разное. Об этом пишет […]

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После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса появилось много вопросов о том, что будет дальше и кто станет главой города. Будут ли новые выборы городского главы?

На данный момент обязанности харьковского мэра будет временно исполнять секретарь Игорь Терехов. В «Опоре» заявляют, что по закону должны состояться новые выборы, однако на практике происходит разное.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PavlovskyNews.

Глава гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская сообщила, в течение 15 дней после смерти городского головы секретарь горсовета должен обратиться в Верховную Раду о проведении новых выборов. Закон о местном самоуправлении предполагает, что парламент должен назначить новое голосование в течение 90 дней со дня смерти мэра.

В тоже время она отмечает, что на практике можно увидеть, что такие выборы в городах иногда не назначаются на протяжении даже четырех лет. Также Айвазовская отметила, что важным будет и предоставление от семьи свидетельства о смерти Кернеса, так как были прецеденты, когда ЦИК не могла провести досрочные выборы из-за отсутствия такого документа.

Напомним, что Кернес умер сегодня, 17 декабря, в больнице в Германии от последствий коронавирусной болезни.