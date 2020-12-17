Экономика

В НБУ опубликовали график работы банков на новогодние праздники

Наталия

Национальный банк Украины определился с графиком работы системы электронных платежей, а также порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года, и на новогодние праздники. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу НБУ. В ведомстве отметили, что с первого по третье, а также с седьмого по 10 января включительно большая часть банковских учреждений не […]

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Национальный банк Украины определился с графиком работы системы электронных платежей, а также порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года, и на новогодние праздники. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В ведомстве отметили, что с первого по третье, а также с седьмого по 10 января включительно большая часть банковских учреждений не будет работать. Несмотря на это, банки могут осуществлять кассовые операции.

Отмечается, что в этот период банки обязаны обеспечить работу банкоматов бесперебойно.

Отмечается, что с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно будет действовать официальный курс гривни, который будет установлен Центробанком 30 декабря.

Система электронных платежей 30 декабря 2020 года будет работать до 24:00. Известно, что валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка Украины, а также другие системы Национального банка Украины будут работать в обычном режиме в этот день.

В Центробанке добавили, что 31 декабря рабочий банковский день завершится в 13:00.

1 января 2021 года банковский день в СЭП начнется в 9:00 с датой банковского дня 4 января.

«1-3 января 2021 года включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностей своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января. В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами», – уточнили в НБУ.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Украины имеет в планах изменить систему финансирования льготных пенсионных выплат, которые предназначены для граждан Украины, которые работают на предприятиях с вредными или тяжелыми условиями работы.

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Наталия

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