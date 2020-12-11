Шмыгаль рассказал о порядке приобретения вакцины в Украине

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На территории украинского государства можно будет купить вакцину от коронавируса нового поколения COVID-19 на коммерческой основе и ввести ее себе самостоятельно. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля «Украинской Правде».

«Мы участником глобальной инициативы Covax. 8 млн доз ожидаем. Первый миллион, по словам министра, ожидается с марта. Вакцинирование будет требовать двух инъекций. То есть 8 миллионов это для 4 миллионов человек. 10% населения страны можно провакцинировать. Будет установлен и утвержден порядок вакцинации, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска. Понятно, врачей надо вакцинировать в первую очередь, они под наибольшим риском. И далее по структуре — людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и т.п.» — резюмировал Шмыгаль.

Глава украинского правительства добавил, что в Украине будет организована обычная вакцинация на коммерческой основе. Действовать она будет по принципу сезонной вакцинации от гриппа. То есть гражданин Украины должен будит купить вакцину за свои средства и вакцинироваться.

Над организацией процесса покупки вакцины и вакцинации в целом работает украинский Минздрав. Сейчас есть проблема с перевозкой этих вакцин. Это произошло из-за того, что они нуждаются или глубокой заморозке до -70 градусов, или другой особенной логистики.

В конце Шмыгаль добавил, что вакцинация будет произведена на добровольной основе и каждый гражданин Украины сможет обеспечить себе вакцину на коммерческой основе.

Ранее сообщалось, что хотя карантин выходного дня дал положительную динамику и уже на протяжении более двух недель не фиксируется рекордное количество новых случаев, но пандемия ковиду не отступает и забирает жизни все больше и большего количества украинцев.