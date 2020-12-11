Политика

Журнал Time назвал «человека года»: неожиданное решение

Виктор
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Победители ноябрьских президентских выборов в США — Джо Байден и Камала Харрис — были объявлены в четверг «человеком года» американского еженедельника «Time». Редакция оценила их за «силу сочувствия» в течение года, когда царила эпидемия COVID-19.

Главный редактор журнала Эдвард Фельсенталь пришел к выводу, что Байден и Харрис получили эту награду в этом году, потому что они «изменили американскую историю, показав, что сила сочувствия больше, чем ярость разделения». Именно под лозунгом борьбы с эпидемией коронавируса 3 ноября на президентских выборах в США победили два демократа. Их изображения будут размещены в знаменитом периодическом выпуске «Time».

Об этом пишет УРА-Информ.

Каждый избранный президент после Франклина Делано Рузвельта становился человеком года в какой-то момент своего срока и почти дюжина в год выборов. В этом году мы впервые включили вице-президента, — отметил Фельсенталь. Харрис, бывший генеральный прокурор Калифорнии, а ныне сенатор, станет первой афроамериканкой и женщиной, которая станет вице-президентом США.

Ранее мы сообщали, что прокуратура США расследует налоговые дела сына Джо Байдена.

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Виктор

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