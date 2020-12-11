Состояние Кернеса ухудшилось: он находится на гемодиализе

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В последнее время появляется все больше и больше информации по поводу состояния здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса. По последним данным, состояние его здоровья существенно ухудшилось.

На протяжении уже нескольких месяцев Кернес лечится в больнице в Германии. Сегодня, же стал о известно, что у мэра Харькова отказали обе почки. Спикер горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что на данный момент политик находится на гемодиализе. Это метод очищения крови при почечной недостаточности. Врачи на данный момент не дают никаких прогноз по поводу работы органов, и им нужно время, чтобы разобраться в ситуации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

«О работе почек врачи пока не дают никаких прогнозов. Хотят посмотреть динамику», — отметил спикер.

В тоже время Юрий Сидоренко не сумел ответить на вопрос о том, будут ли делать Кернесу пересадку почек, он отметил следующее: «Это только произошло, подождите».

Напомним, что Керес на публике не появлялся с 23 августа. Последние несколько месяцев он находится в больнице в Берлине.

Ранее появилась информация о том, что Кернес планирует вернутся в Харьков до конца года.