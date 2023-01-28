Происшествия

Разведка Британии назвала количество убитых россиян в новогоднюю ночь в Макеевке

Ирина

В Министерстве обороны Великобритании, сославшись на данные разведки, сообщили, что Россия дезинформирует о числе убитых мобилизованных россиян в Макеевке.

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Об этой информации сообщили в “Минобороны Великобритании”, передает Ura-inform.

В Ведомстве заявили, что тогда в оккупированной Макеевке Донецкой области российские войска потеряли более 300 солдат. По оценкам британской разведки, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены.

Также отмечается, что после этого удара министерство обороны России пошло на редкий шаг и публично признало потери, заявив при этом о 89 убитых. Причину этого в Минобороны Британии усматривают в волне критики в адрес российского военного командования, поднявшегося в РФ в связи с инцидентом.

«Разница между количеством признанных российским руководством потерь и их настоящим количеством указывает на продолжение широкого использования в РФ дезинформации в публичных заявлениях. Обычно это происходит из-за сочетания умышленной лжи, разрешенной высшим руководством, и передачи недостоверных отчетов низшими должностными лицами, стремящимися приуменьшить свои недостатки, что соответствует российской культуре «назначать виновных и увольнять»», – говорится в сводке.

Напомним, ранее сообщалось, не очень хорошая новость – Шарий сказал, какой провал РФ снова «всплыл».

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