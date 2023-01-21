Архитектор рассказал, какая часть дома во время обстрела является самой безопасной

Об этой информации сообщил Socportal.info, передает Ura-inform.
Украинский архитектор предупредил, что сначала нужно определить тип дома, в котором идут защиты. Поскольку в определённые периоды их строили по одинаковым схемам, существует следующее деление:
– с 2010 года-монолитно-каркасные;
– 2000-2010гг-в основном кирпичные;
– СССР панельные (70-80гг) и кирпичные (50-80гг);
– до 1950 года кирпичные с бетонным или деревянным перекрытиями;
– до 1920 года кирпичные с деревянным перекрытием.
Специалист отметил, если здание монолитно-каркасное, оно выстоит практически во всех случаях. Безопаснее в нем быть в комнате без окон или на лестничной площадке.
В кирпичных домах уязвимы бетонные и тем более деревянные перекрытия, при падении которых разрушаются все. Поэтому в таких домах самое безопасное место – дверные проемы несущих стен.
Панельные дома менее устойчивы, у них самые безопасные межквартирные коридоры.
Напомним, ранее сообщалось, Москву начали готовить к обороне: СМИ показали, что ставят на крыши зданий (видео)
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