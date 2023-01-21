Общество

Архитектор рассказал, какая часть дома во время обстрела является самой безопасной

Ирина

В случае отсутствия поблизости укрытия, дом или квартира остаются единственным убежищем во время обстрелов.

Время чтения: 43 Секунд

Об этой информации сообщил Socportal.info, передает Ura-inform.

Украинский архитектор предупредил, что сначала нужно определить тип дома, в котором идут защиты. Поскольку в определённые периоды их строили по одинаковым схемам, существует следующее деление:

– с 2010 года-монолитно-каркасные;

– 2000-2010гг-в основном кирпичные;
– СССР панельные (70-80гг) и кирпичные (50-80гг);

– до 1950 года кирпичные с бетонным или деревянным перекрытиями;

– до 1920 года кирпичные с деревянным перекрытием.

Специалист отметил, если здание монолитно-каркасное, оно выстоит практически во всех случаях. Безопаснее в нем быть в комнате без окон или на лестничной площадке.

В кирпичных домах уязвимы бетонные и тем более деревянные перекрытия, при падении которых разрушаются все. Поэтому в таких домах самое безопасное место – дверные проемы несущих стен.

Панельные дома менее устойчивы, у них самые безопасные межквартирные коридоры.

Напомним, ранее сообщалось, Москву начали готовить к обороне: СМИ показали, что ставят на крыши зданий (видео)

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Пригожин написал странное письмо в Белый дом (фото)

По мнению главаря и основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, США оскорбили «вагнеровцев».

Ирина

Путин получает искаженную информацию и с запозданием о войне с Украиной: СМИ

Украинские журналисты рассказали, что ФСБ информирует российского диктатора Владимира Путина о ходе войны в Украине с помощью шифротелеграмм.

Ирина

В Австралии обнаружили лягушку-монстр весом, как новорожденный ребенок (фото)

В тропическом лесу на севере на севере Австралии специалисты по дикой природе обнаружили самую большую в мире лягушку, весом в 2,7 кг.

Родион Власов

Институт демографии узнал, сколько людей точно выехало из Украины: названа огромная цифра

Глава Института демографии и социальных исследований Элла Либанова выяснила, сколько точно граждан Украинского государства покинули страну, спасаясь от войны и бедности.

Родион Власов

Ожидайте подарков – ВСУ намекнули, что скоро будет происходить в России (фото)

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» обратил внимание на то, что начали выставлять на крышах Москвы, и потому он записал короткое обращение.

Родион Власов

Год будет тяжелым – в НАТО рассказали, какую стратегию избрал Путин по Украине

Заместитель Генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ говорит о том, что глава России Владимир Путин решился на особый ход против Украинского государства.

Recent Post

Top Category