Гайдай рассказал о тяжелых боях возле Кременной: линия фронта приближается к городу

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил в “Телеграм-канале Сергей Гайдай”, передает Ura-inform.

По его словам ВСУ постепенно продвигаются, линия фронта приближается к городу.

«Возле Кременной идут тяжелые бои. Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям. Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной»,– рассказал Гайдай.

Гайдай отметил, что россияне оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о «вагнеровцах». Также он добавил, что Лисичанский НПЗ российские оккупанты используют как плацдарм.

Бои вокруг Кременной характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города Кременная.



Напомним, ранее сообщалось, у Зеленского анонсировали важные события: Ермак раскрыл детали.