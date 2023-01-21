Происшествия

Гайдай рассказал о тяжелых боях возле Кременной: линия фронта приближается к городу

Ирина

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время продолжаются тяжелые бои у Кременной Луганской области.

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Об этой информации сообщил в “Телеграм-канале Сергей Гайдай”, передает Ura-inform.

По его словам ВСУ постепенно продвигаются, линия фронта приближается к городу.

«Возле Кременной идут тяжелые бои. Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям. Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной»,– рассказал Гайдай.

Гайдай отметил, что россияне оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о «вагнеровцах». Также он добавил, что Лисичанский НПЗ российские оккупанты используют как плацдарм.

Бои вокруг Кременной характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города Кременная.

Напомним, ранее сообщалось, у Зеленского анонсировали важные события: Ермак раскрыл детали.

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