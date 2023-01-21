У Зеленского тайная просьба к ЦРУ: инсайдер раскрыл, о чем просил глава Украины

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на своего инсайдера в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП сказал, что у Зеленского была просьба к главе ЦРУ о том, чтобы спецслужбы Америки устранили главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который стал одним из ключевых врагов официального Киева», – сказано в сообщении.

К сожалению, пока неизвестно, какое решение принял Бернс и, действительно ли, в США начали своеобразную «охоту» на Пригожина. На этом фоне, что примечательно, глава «Вагнера» особо и не скрывается. Более того, он часто записывает довольно жесткие видеоролики из тюрем или фронта, где делает соответствующие призывы.

Напомним, Пригожин написал странное письмо в Белый дом (фото).