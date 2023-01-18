Происшествия

В РФ у памятников поэтов Украины появляются неожиданные вещи: СМИ показали, что приносят люди (фото)

Родион Власов

Как известно, многие люди в Украинском государстве испытывают ненависть ко всем жителям России, однако некоторые из них, как оказалось, чувствуют к украинцам совершенно иное.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», собравший тематические фото, передает «УРА-Информ».

«К памятникам Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге и Леси Украинке в Москве после удара по жилому дому в Днепре люди начали нести цветы наряду с детскими игрушками», – написали журналисты.

Таким образом, граждане России вместе с украинцами скорбят о потерях, которые возникли вследствие удара ракеты, что была послана режимом Кремля. Что примечательно, некоторые граждане даже оставили соответствующие посылы, в которых написано: «Зло не останется безнаказанным!!!». Другие же, не боясь полицейских патрулей, даже оставляют желто-синие сердца в знак солидарности с украинцами.

Однако, к сожалению, известно, что полицейские Москвы и Питера, к сожалению, останавливают и, по не подтвержденным данным, штрафуют людей за якобы сомнительную активность.

Напомним, война в Украине скоро может закончиться: военкоры РФ сказали, что произойдет.

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