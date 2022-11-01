Общество

Россия придумала новое наказание для уклонистов: СМИ выяснили, что хотят с ними делать

Ирина

Поправки в Уголовный кодекс, регулирующие уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, внесут в Госдуму РФ представители «Единой России». Некоторые детали раскрыл представитель власти РФ Эрнест Валеев.

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Об этой информации сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 500 000 рублей.

Один из инициаторов проекта, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил журналистам, что инициатива не совпадает с «частичной мобилизацией» в октябре.

«Почему законопроект должен быть связан с конкретным фактом? Речь идет не о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, а только о том, что мобилизации не было с 1941 года. В результате многие соответствующие законы просто не применяются.  Теперь получается, что статья 328 УК за уклонение от призыва распространяется только на людей, впервые призванных на военную службу», — сказал он.

Напомним, у Зеленского пригрозили россиянам после утреннего обстрела: Ермак сказал, что ждет жителей РФ.

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