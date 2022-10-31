Общество

У Зеленского пригрозили россиянам после утреннего обстрела: Ермак сказал, что ждет жителей РФ

Ирина

Один из ключевых представителей Офиса Президента Андрей Ермак решил предупредить не только украинцев, но и жителей Российской Федерации о последствиях действий, которые произошли 31 октября.

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Об этой информации сообщил Ермак в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Российские неудачники снова продолжают воевать с объектами цивильной инфраструктуры. Мы-то выдержим, но их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого», – сообщил в начале Ермак.

Далее он добавил, что работа уже продолжается не только на линии фронта, но также и на тыловых позициях. По его словам, оккупантов ждут не только украинское вооружение и европейские санкции, но и настоящая кара.

В данный момент никто из РФ еще не успел отреагировать на вышеупомянутое заявление. Однако с ним были солидарны многие украинцы, утро которых началось совсем не так, как должно быть в 21 веке.

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