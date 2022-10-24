Общество

Энергодар снова на грани катастрофы: мэр признался людям, что их ждет

Ирина

Временно оккупированный Энергодар, город в Запорожской области, оказался на грани гуманитарной катастрофы, и у населенного пункта нет перспектив на отопительный сезон.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на официальное заявление мэра Энергодара Дмитрия Орлова, передает «УРА-Информ».

«Энергодар находится на грани гуманитарной катастрофы, поскольку бомбардировки разрушают гражданскую инфраструктуру и энергосети. В городе уже полгода нет газа, постоянно отключают электричество, проблемы с водой. Отопительный сезон — это большая проблема, это большая проблема», — сказал он.

Орлов напомнил, что центральное отопление в Энергодаре обеспечивает ТЭС, не работающая с весны из-за боевых действий. Примерно такая же ситуация и с Запорожской АЭС, которая и вовсе может стать причиной катастрофы мирового масштаба.

Мэр так же предупредил, что если работников АЭС заставят подписывать контракты с фиктивной управляющей компанией, созданной РФ, разрешения для работников электростанции будут заблокированы, что может иметь негативные последствия для работы предприятия.

Напомним, Кремль готовит удары по украинским АЭС: источник в ОП предупредил, что ждет население.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Соцопрос показал, какую страну украинцы считают самой дружественной: подробности

По мнению украинцев, сегодня наиболее дружественно к нашей стране относятся Польша, Литва, Великобритания, США и Канада. Однако есть и государство, к которой украинцы начинают относиться все хуже.

Ирина

В Нафтогазе ответили, какая зима ждет украинцев: не самый радостный прогноз от Витренко

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко решил предупредить население, с какими тяготами оно может столкнуться уже через 1-2 месяца. По его словам, основная сложность заключается в том, что Российская Федерация уже нанесла значительный урон по энергетике нашей страны.

Ирина

Россияне в Украине обратились к своим соотечественникам: был дан четкий «сигнал» людям

Как известно, на территории Украинского государства есть немало добровольцев из Российской Федерации, которые решили воевать на стороне Киева против режима главы Кремля Владимира Путина. Именно эти люди решили обратиться к своим согражданам с важным призывом.

Ирина

Стало известно, кто чаще всего погибает на войне в Украине из солдат РФ: доклад Минобороны

На сегодняшний день большинство людей в ЧВК «Вагнер» являются бывшими зэками и так же являются лидерами в самом высоком уровне смертности среди всех видов войск Российской Федерации.

Ирина

РФ готовит особый «подарок» для Крыма: в Украине сказали, чего скоро может лишиться население

Если российская армия взорвет плотину Каховской ГЭС, оккупированный Крым останется без воды на несколько лет. Однако и это далеко не все проблемы, с которыми столкнутся люди, проживающие на территории Крымского полуострова.

Ирина

Как «откосить» от армии в РФ: бывший политик назвал 100% способ

Экс-нардеп Украины Борислав Береза обратил внимание на случай, который сам мужчину от гибели на бессмысленной войне. Выяснилось, что благодаря одному лишь действию каждый сможет себя обезопасить, но, как считает бывший политик, не все способны на такой поступок.