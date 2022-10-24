Энергодар снова на грани катастрофы: мэр признался людям, что их ждет

Временно оккупированный Энергодар, город в Запорожской области, оказался на грани гуманитарной катастрофы, и у населенного пункта нет перспектив на отопительный сезон.

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Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на официальное заявление мэра Энергодара Дмитрия Орлова, передает «УРА-Информ».

«Энергодар находится на грани гуманитарной катастрофы, поскольку бомбардировки разрушают гражданскую инфраструктуру и энергосети. В городе уже полгода нет газа, постоянно отключают электричество, проблемы с водой. Отопительный сезон — это большая проблема, это большая проблема», — сказал он.

Орлов напомнил, что центральное отопление в Энергодаре обеспечивает ТЭС, не работающая с весны из-за боевых действий. Примерно такая же ситуация и с Запорожской АЭС, которая и вовсе может стать причиной катастрофы мирового масштаба.

Мэр так же предупредил, что если работников АЭС заставят подписывать контракты с фиктивной управляющей компанией, созданной РФ, разрешения для работников электростанции будут заблокированы, что может иметь негативные последствия для работы предприятия.

Напомним, Кремль готовит удары по украинским АЭС: источник в ОП предупредил, что ждет население.