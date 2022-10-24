Политика

Как Путин собирается «объяснять» россиянам потерю Херсона: Пионтковский выяснил

Ирина

Известный военный и политический эксперт Андрей Пионтковский сообщил о том, что Российская Федерация уже смирилась с отходом от одного из ключевых, южных городов Украины. По его словам, у главы Кремля Владимира Путина уже придумали, как можно отвлечь народ РФ от такого поражения.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

«Сдачу Херсона хотят заменить другой, более экзальтированной программой, в которой это поражение тает. Думаю, их план таков: после того, как всех коллаборационистов перевезут, элитные части очень быстро отступят, а затем взорвут Каховскую ГЭС. Это старый прием», — говорит эксперт.

Пионтковский утверждает, что разгром под Херсоном, эвакуация оккупационных сил из города и его освобождение украинскими солдатами вызовет серьезный политический кризис в России.

«Это будет последним триггером для открытия глаз россиянам на то, что Путин проигрывает войну. Это поражение сменится другим образом в СМИ  – «чудовищным преступлением» украинской власти, захватившей Херсонщину и разрушившей город Херсон. Это “чудовищное преступление” будет как-бы оправдывать, опять же в глазах своего народа, и, как они надеются на Западе, то уничтожение инфраструктуры украинской, которое они сейчас проводят. Это такой план удержания Путина у власти”, – заявил Пионтковский.

Напомним, Путин намерен менять этнический состав на оккупированных территориях: Данилов раскрыл план диктатора.

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