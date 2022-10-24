Здоровье

Большое количество сна вредно для здоровья: ученые сделали новый вывод

Ирина

Выключение будильника и добавление нескольких дополнительных часов к субботнему утру может показаться хорошей идеей, но эксперты говорят, что человек принесет себе больше вреда, чем пользы, если будет спать много в выходные дни.

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Об этой информации сообщило зарубежное издание RD, передает «УРА-Информ».

В своем последнем исследовании ученые из Университета Колорадо в Боулдере пригласили здоровых молодых людей принять участие в большом эксперименте сна с участием трех групп. Во время девятидневного исследования первая группа спала по 9 часов каждую ночь. Вторая группа спала всего 5 часов в течение пяти ночей, а третья — 5 часов, но в выходные они могли спать столько, сколько хотели.

Необычный эксперимент

Обе группы, лишенные сна, ели больше закусок после ужина и набирали общий вес в течение девятидневного эксперимента. Группа, которая не спала в течение недели и была сыта к концу недели, не ела в дни, когда они высыпались. Но они съели больше после обеда и набрали больше веса, чем другие группы. Перекусы — не единственная причина, по которой люди, которые регулярно не спят, набирают вес. Есть много факторов, в том числе, сколько сна нужно человеку, чтобы похудеть, и как сон влияет на выработку инсулина в организме.

Мало того, что дополнительных часов сна, которые вы получаете после дневного сна, недостаточно, чтобы смягчить или даже снизить риск лишения сна, резкое изменение вашего циркадного ритма или цикла сна оказывает негативное влияние на общее состояние здоровья человека.

Выводы

«Наши результаты показывают, что чувствительность мышц и печени к инсулину хуже у людей, которые много спят по выходным», — заключают исследователи.

Напомним, ученые изменили свое мнение о природе Вселенной: новое открытие пролило свет на тайну.

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