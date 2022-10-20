В Херсоне появились новые листовки от ВСУ: стало известно, какой «знак» дали людям

Как известно, украинское подполье работает и на территории частично оккупированных регионов. Более того, в листовках представители ВСУ и другие общественники призывают людей к соответствующим мыслям и даже действиям.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что особое внимание заслужили ставленники Кремля в Херсонской области: Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. По отношению к ним ВСУ и их партизаны имеют особый интерес. Уже сейчас они их ищут, однако при этом пишут, что представители пророссийский ОВА в Гениченске.

Так же жителей Херсона призывают к сопротивлению оккупантам. Людям напоминают, что ВСУ уже рядом, а оккупанты рано или поздно покинут временно завоеванные территории.

Источник же отметил, что все вышеупомянутое – это действия активистов движения «Желтая Ленточка». Известно, что они помогают не только властям Украины, но и Генеральному штабу в борьбе с оккупантами и коллаборационистами внутри завоеванных РФ территорий.

Напомним, в Кремле принято новое решение по Херсону: инсайдер ОП сказал, что будут создавать из города.