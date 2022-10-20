В Украине регионы по очереди будут отключать от энергии: «Укрэнэрго» сообщило, где есть график

Из-за обстрелов Российской Федерацией критической инфраструктуры Украинского государства, соответствующие органы приняли решение об экономии энергии. Отныне по всем регионам страны будут отключать электричество, дабы вся энергосистема находилась в рабочем состоянии.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что сообщение поступило от «Укрэнерго». Представители ведомства предупредили, что электроэнергию в Украине будут отключать поочередно. Более того, люди могут даже посмотреть отключение по своему региону и даже району, перейдя по этой ссылке.

К сожалению, пока никто не может в точности сказать, когда вышеупомянутое отключение потеряет свою актуальность. Кроме того, эксперты прогнозируют, что при дальнейшем обстрелах ВС РФ, электроэнергия и вовсе будет дефицитной во всей стране.

На этом фоне, к сожалению, Российская Федерация на протяжении последних дней обстреливает электростанции Украины. Специлаисты утверждают, что, таким образом, глава Кремля Владимир Путин хочет вынудить лидера Украинского государства Владимира Зеленского пойти на переговоры.

Напомним, у Путина появился неожиданный страх: экс-депутат Госдумы сказал, в чем он заключается.