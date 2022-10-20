Экономика

В Украине регионы по очереди будут отключать от энергии: «Укрэнэрго» сообщило, где есть график

Ирина

Из-за обстрелов Российской Федерацией критической инфраструктуры Украинского государства, соответствующие органы приняли решение об экономии энергии. Отныне по всем регионам страны будут отключать электричество, дабы вся энергосистема находилась в рабочем состоянии.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что сообщение поступило от «Укрэнерго». Представители ведомства предупредили, что электроэнергию в Украине будут отключать поочередно. Более того, люди могут даже посмотреть отключение по своему региону и даже району, перейдя по этой ссылке.

К сожалению, пока никто не может в точности сказать, когда вышеупомянутое отключение потеряет свою актуальность. Кроме того, эксперты прогнозируют, что при дальнейшем обстрелах ВС РФ, электроэнергия и вовсе будет дефицитной во всей стране.

На этом фоне, к сожалению, Российская Федерация на протяжении последних дней обстреливает электростанции Украины. Специлаисты утверждают, что, таким образом, глава Кремля Владимир Путин хочет вынудить лидера Украинского государства Владимира Зеленского пойти на переговоры.

Напомним, у Путина появился неожиданный страх: экс-депутат Госдумы сказал, в чем он заключается.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Москва выдвинула ультиматум Европе: стало известно, на что рассчитывает Кремль

В «Газпроме» прокомментировали обсуждаемые в Европе планы по введению «потолка цен» на газ. Сам глава ведомства Алекс Миллер решил выступить с официальным заявлением насчет сложившейся ситуации.

Ирина

Украину может ожидать еще один кризис: инсайдер ОП сказал, какой план вынашивает Кремль

Известно, что уже на сегодняшний день Украинское государство столкнулось сразу с несколькими кризисными ситуациями. Однако проблема может ухудшиться из-за будущих действий Российской Федерации, которая уже, вероятно, продумывает свой план.

Ирина

Отопительный сезон в Украине под угрозой: источник в ОП сказал, что произошло

Стало известно о том, что Нафтогаз решил отказался от важной сделки, которая бы принесла в дом украинцев надежное тепло. Теперь же, если верить данным, над всем отопительным сезоном повис знак вопроса.

Ирина

Яйца в Украине снова дорожают: эксперты выяснили, какой рекорд установил продукт

Цены на яйца в Украине стремительно растут. Только за сентябрь их стоимость увеличилась на 72 процента по сравнению с августом. По мнению финансово-экономического эксперта Богдана Слуцкого, к концу года цена может составить 100 гривен за десять яиц.

Ирина

В РФ начали угрожать Молдове: власти опубликовали возмутительное заявление

Москва угрожает приостановить поставки газа в Молдову на срок до двух недель. На то есть соответствующие причины, которые озвучили представители Кремля.

Ирина

Зарплаты в Украине могут сильно сократиться: эксперты рассказали, чего ждать

Украина рассматривает возможность отмены индексации заработной платы, введенной в связи с ростом инфляции. Однако выплата учебных пособий и пенсий должна продолжаться. Впрочем, в данном вопросе есть свои нюансы.