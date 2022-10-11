В соцсетях показали, что пишут россияне об обстреле Украины: СМИ выложили скриншоты

Журналисты Украинского государства решили обратить свое внимание на то, какие скандальные комментарии пишут жители Российской Федерации. Выяснилось, что немало людей попросту радуются горю украинцев, а некоторые даже жаждут еще больше крови.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Один комментарий звучит следующим образом: «Путин услышал наши мольбы». Написала его некая Юлия Ермакова. Учитывая произошедшее, женщина, очевидно, молилась о том, чтобы как можно больше невинных украинцев были убиты или покалечены.

Оставшийся неизвестным Иван проявил и вовсе особенный интерес к столице Украины, написав следующий комментарий: «Сравняйте Киев с землей». Примечательно то, что на этом фоне известно, насколько важна столица Украины для самого диктатора Владимира Путина.

Другие же писали о том, как они рады подобным новостям, и что подобные акты терроризма нужно повторять, как минимум, раз в неделю.

Напомним, у ВСУ появилось неожиданное достижение на Донбассе: пленник РФ раскрыл правду о важной информации.