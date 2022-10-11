Киев

В РФ намекнули, что завтра может произойти с Киевом: Кива выложил скандальный пост

Ирина

Бывший народный депутат Украины от партии «ОПЗЖ» Илья Кива, который оказался коллаборантом РФ, представил возмутительную информацию. Он уверяет сообщество в том, что Киев в скором времени вовсе может превратиться в руины.

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Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«На первом фото – Киев сегодня. Второе фото – это Киев, который может быть завтра, если Зеленский останется у власти», – коротко подметил экс-нардеп, выложив два сравнительных снимка.

На одном из них представлен президент Украины Владимир Зеленский на фоне улицы Банковой, которая находится в правительственном квартале. Другая же фотография является явным фотошопом. Очевидно, на ней изображен тот же Зеленский, но уже на фоне уничтоженного Майдана.

Хотя публикацию Кивы никто не воспринял всерьез, но украинцы в очередной раз возмутились тем, как представители Кремля себя ведут.

Напомним, партизаны Херсонщины жестко наказали коллаборанта: СМИ раскрыли, что произошло с любителем «русского мира».

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