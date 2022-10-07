В Украине предложили военным РФ хорошо заработать: Ким сообщил, в чем суть труда

Представитель Николаевской ОВА Виталий Ким обратился не только к украинцам, но и военнослужащим Российской Федерации. По его словам, у властей Украины есть более прибыльная работа для них, чем смерть за амбиции диктатора Кремля Владимира Путина.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Ким обратился к россиянам с призывом о том, чтобы те сдавались в плен вместе с техникой. Он пообещал им за это различные финансовые бонусы и гарантии», – сказано в начале сообщения.

Так, например, за полноценный танк Ким готов предоставить 50 000 долларов США. Немного меньшая цена за иную технику в виде БМП, БМД и других военных единиц подобного формата – 25 000 долларов.

За РСЗО же платят несколько меньше – 15 000. Еще меньше за САУ и похожую технику – 10 000 долларов. Меньше всего Ким готов предложить за бронированную машину – 5000 долларов.

Он призвал россиян задуматься о том, правильный ли они выбрали путь, поскольку Украина стоит на страже добра, и защищается, в то время, как РФ преследует диктаторские цели, навязанные явно сумасшедшим человеком.

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