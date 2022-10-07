В Мариуполе поднялось сопротивление: ВСУ дали важный сигнал оккупантам

Наиболее пострадавший город от действий оккупационных войск Российской Федерации начал «пробуждаться». ВС РФ могли обнаружить своеобразный знак от представителей сопротивления касательно того, что в городе начали действовать партизаны.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Мариуполь. Патрули засыпают – просыпаться Сопротивление. Мариупольцы не устают напоминать, каким является в действительности Город-Герой Мариуполь», – сообщили военнослужащие, выложив тематический кадр.

На нем запечатлели надпись: «Слава Украине» на одном из гаражей или здании, которое напоминает его. Что примечательно, ранее подобных надписей в городе не наблюдалось после 24 февраля.

Пока неясно, сколько человек начали сопротивляться оккупантам, и когда они начнут вооруженное восстание. Тем не менее, многие украинцы надеются на то, что мариупольцы вместе с ВСУ сумеют рано или поздно откинуть врага от города, который был практически стерт с лица планеты.

Напомним, москвичи показали, в каких условиях содержат мобилизованных: печальные кадры.