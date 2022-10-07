Общество

В РФ начался своеобразный психоз: журналисты выяснили, как россиянки «торгуют» мужьями

Ирина

Прекрасная половина Российской Федерации решила объявить свою «частичную» мобилизацию супругам, которые годами не платят алименты или отказываются содержать семью. На проблему обратили внимание даже власти в Госдуме.

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Об этой информации сообщило издание «Верстка», передает «УРА-Информ».

Выяснилось, что гражданки РФ массово сдают своих мужей военным комиссарам для отправки на войну в Украину. Многие рассчитывают на «военные» выплаты, с которых списываются деньги, чтобы вовремя выплачивать алименты.

Так, например, бизнесвумен Лилия Сергеева уже несколько лет не получает от бывшего мужа денег на единственную дочь. Оказалось, мужчина задолжал миллион рублей, еще столько же взыскал суд за неуплату. Однако в ситуации ничего не изменилось: у мужчины нет ни денег, ни имущества, чтобы погасить долг. Чтобы отомстить за бездействие бывшей жены Сергея, она решила сдать его военкому.

«Не знаю, насколько эффективен этот механизм, но почему бы и нет? Сейчас я рассматриваю возможность связаться с губернатором и военной прокуратурой», – сообщила она.

Другая россиянка, Светлана Михайловна, мать четверых детей, лично пожаловалась на прием и уход бывшего мужа, который не вмешивается в жизнь детей и давно не платит алименты. Женщина надеется погасить хотя бы часть своего долга, отправив бывшего мужа на войну. При этом женщина отмечает, что было бы несправедливо, если бы она взяла на войну сожителя, с которым воспитывает детей, а не бывшего мужа.

Представитель Госдумы РФ Сергей Миронов подтверждает массовые жалобы женщин. По его словам, алиментный долг в РФ достигает 150 млрд рублей.

«Сейчас мне многие женщины пишут: «Мобилизуй всех должников, поддерживающих войну!» Всего в России около 2 миллионов человек должны платить алименты, а долги составляют более 150 миллиардов рублей», – прокомментировал Миронов.

Он уверен, что власти смогут решить эту проблему на законодательном уровне, а долговая база будет передана в Минобороны России, а затем в военкоматы.

Кстати, некоторые женщины признаются, что их «нищета» настолько ужасающа, что будет даже лучше, если их мужья не придут домой с фронта.

Напомним, ВСУ начали освобождать Луганскую область: Гайдай сообщил радостную новость.

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