ВСУ начали освобождать Луганскую область: Гайдай сообщил радостную новость

Ключевой представитель ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что Вооруженные силы Украины смогли добиться неплохих результатов на северном фронте. Выяснилось, что некоторые населенные пункты Луганской области уже под контролем официального Киева.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что освобождено было 6 населенных пунктов на Луганщине. К сожалению, источник не раскрывал их названия. Возможно, это связано с конфиденциальностью, дабы противник не узнал точное место дислокации наших военнослужащих.

При этом известно, что еще в сентябре оккупационные силы контролировали Луганскую область на 100%. Хотя на севере есть определенные достижения, ВСУ с самого начала октября показали потрясающую работу на южном направлении, отбросив врага от границ Днепропетровской области примерно на 50-70 километров.

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