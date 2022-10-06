Политика

ВСУ начали освобождать Луганскую область: Гайдай сообщил радостную новость

Ирина

Ключевой представитель ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что Вооруженные силы Украины смогли добиться неплохих результатов на северном фронте. Выяснилось, что некоторые населенные пункты Луганской области уже под контролем официального Киева.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что освобождено было 6 населенных пунктов на Луганщине. К сожалению, источник не раскрывал их названия. Возможно, это связано с конфиденциальностью, дабы противник не узнал точное место дислокации наших военнослужащих.

При этом известно, что еще в сентябре оккупационные силы контролировали Луганскую область на 100%. Хотя на севере есть определенные достижения, ВСУ с самого начала октября показали потрясающую работу на южном направлении, отбросив врага от границ Днепропетровской области примерно на 50-70 километров.

Как сообщалось ранее, россияне начали массово сдаваться в плен: ГУР раскрыло «говорящую» статистику и назвало цифры.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Стало известно, сколько еще будет длиться война в Украине: полковник дал ответ

Представитель высшего офицерского состава ВСУ, полковник Виктор Кевлюк сообщил о том, что война, к сожалению, очень быстро не закончится. По его словам, необходимо будет еще какое-то время подождать, пока над небом Украины воцарится мир.

Ирина

Запад начал давить на Зеленского по войне в Украине: инсайдер раскрыл, в чем причина

Западное лобби начало продавливать свои нарративы, которые президент Украинского государства Владимир Зеленский должен учитывать. Если источник прав, то ВСУ фактически выставили тайминг касательно взятия одного из ключевых южных городов страны – Херсона.

Ирина

Россияне начали массово сдаваться в плен: ГУР раскрыло «говорящую» статистику и назвало цифры

В Главном управлении разведки представили статистические данные по военнослужащим российской армии. Выяснилось, что сдаваться в плен намерены уже не сотни, а целые тысячи людей, которые выбрали жизнь вместо смерти.

Ирина

На Херсонщине появляется все больше украинских флагов: стало известно, какие пункты освободили ВСУ

Представители Вооруженных сил Украины представили свой доклад касательно освобожденных территорий на южном фронте. Выяснилось, что немало сел и ПГТ покинули оккупационные войска, спасаясь контрнаступления ВСУ.

Ирина

Жданов спрогнозировал удар США по РФ: эксперт сообщил, когда это случится

Если появится информация о намерениях Кремля атаковать Украину, США могут нанести упреждающий удар по российским силам, участвующим в ядерной атаке.

Ирина

Теперь вы видели все – источник показал, кто вступил в ряды ВСУ

В ряды Вооруженных сил Украины решил присоединиться человек, который еще недавно был крупным политическим игроком в стране. Речь идет о лидере Радикальной партии Олеге Ляшко, который уже успел отличиться на видеокамеру.