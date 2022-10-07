Происшествия

В Москву готовится вторжение извне: Пономарев предупредил, что это будет не НАТО, и не Украина

Ирина

Представители известного Легиона «Свобода России» обратили внимание на заявление оппозиционера Ильи Пономарева, который сообщил, что Российская Федерация будет освобождена не силами Запада или Украинского государства, а совершенно другими людьми.

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Об этой информации сообщил Легион в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что Пономарев выступил с официальной речью в Европарламенте. Именно там он представил всех оппозиционеров РФ и их мнение насчет развязанной президентов РФ Владимиром Путиным войны в Украине. По его информации, еще до мобилизации около 3000 человек подали заявку на вступление в Легион, и они стояли на очереди.

«Как только мобилизация была объявлена, данная цифра увеличилась в разы. Я почти уверен, что легионеров будет в три раза больше, чем раньше. Это является ключевым моментом. У нас не будет возможности освобождать Москву без реальной военной силы. Украины не стали бы начинать вторжения в Россию. То же самое и НАТО. Это должны сделать сами россияне. Это наше задание, и россияне уже готовы действовать», – заключил Пономарев.

Напомним, москвичи показали, в каких условиях содержат мобилизованных: печальные кадры.

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