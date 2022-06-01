В Лимане уничтожили около 50 кадыровцев, – ВВС

Уничтожены 40−50 кадыровцев и пара десятков военной техники

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Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин не пострадал в результате удара украинских войск по Лиману, что находится на оккупированной территории, однако, был уничтожено около 50 кадыровцев. Об этом сообщает «BBC News Україна» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, передает УРА-Информ.

«Есть оперативная информация, что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Лиману, где находился главарь „ДНР“ Пушилин и неустановленный российский чиновник. Пушилин не пострадал. Уничтожены 40−50 кадыровцев и пара десятков военной техники. Координаты пребывания Пушилина передавало СБУ в ВСУ», – отметил источник.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска роиси продолжают штурмовать Северодонецк, что находится в Луганской области.