У Зеленского рассказали, сколько будет длиться война

Россияне предлагают населению захваченных территорий минимальный набор услуг, который «включает в себя жизнь в ватниках и валенках, балалайку и водку и еще митинги возле строящихся памятников Ленину»

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Украина с Россией не прекратят военные действия до осени-зимы текущего года, ведь ни одна из сторон не примет текущие результаты, как победу в конфликте. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «Интерфакс-Украина», передает УРА-Информ.

«К осени — зиме этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде чувство победы. Украина точно не может остановиться. Это конкретные происшествия», – отметил представитель ОПУ.

РФ, как считает Подоляк, могла бы остановится на данном этапе, ведь и так понятно, что в Кремле не имеют поддержки среди местного населения Запорожской и Херсонской областей.

«Русский мир» зашел на юг Украины без всякой концепции того, что намерен там делать. Российская армия просто пришла туда с красными флагами, с туалетами, которые теперь будут на улице без унитазов, потому что это не принято в их цивилизации, без горячей воды и в принципе без комфорта», – добавил он.

Российские оккупанты предлагают населению оккупированных территорий минимальный набор благ.

«Поэтому война не может остановиться по линии разграничения. Ни Херсонская, ни Запорожская, ни Донецкая, ни Луганская области категорически не хотят в этом „русском мире“ жить», – подчеркнул Подоляк.

Ранее сообщалось, что в расие заявили, что перестали нести потери среди русских солдат в Украине.